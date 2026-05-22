Tras choque múltiple en Foz, todos los hinchas paraguayos regresaron sin lesiones graves

Todos los pasajeros de los buses paraguayos involucrados en el accidente múltiple ocurrido sobre la ruta BR-277, en Foz de Iguazú, Brasil, retornaron al país sin lesiones de gravedad, según confirmó un funcionario del Consulado paraguayo en esa ciudad fronteriza.

El percance involucró a cinco vehículos, entre ellos dos buses turísticos repletos de hinchas de Cerro Porteño que regresaban desde São Paulo tras acompañar al club azulgrana en el partido contra Palmeiras por la Copa Libertadores.

De acuerdo con los datos preliminares de la Policía Rodoviaria Federal, el accidente ocurrió a unos dos kilómetros antes del Puente de la Amistad, y obligó al bloqueo total de la carretera.

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Más de 100 pasajeros estaban en los buses

En uno de los ómnibus viajaban 60 pasajeros y en el otro 46, todos aficionados cerristas que retornaban a Paraguay tras el encuentro deportivo disputado en territorio brasileño.

Además de los buses con matrícula paraguaya, estuvieron involucrados dos automóviles Renault Kwid y un Ford Fiesta.

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Pese a la magnitud del choque y la congestión generada en la zona fronteriza, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales ni heridos graves entre los compatriotas.

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El chofer fue llevado al hospital por protocolo

El conductor de uno de los buses fue derivado a un centro asistencial para una evaluación médica preventiva.

Según el boletín difundido tras su atención, el chofer ingresó inmovilizado y con collarín cervical, conforme al protocolo aplicado por bomberos brasileños en accidentes de tránsito.

Los estudios médicos descartaron fracturas y lesiones de gravedad. El paciente permaneció consciente durante toda la atención y posteriormente recibió alta hospitalaria.