Agencias de turismo dicen que fin del 6% en pasajes no bajará el costo de vuelos

La Asociación de Agencias de Viajes IATA del Paraguay (AAVIP) y la Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo (ASATUR) emitieron un comunicado conjunto para fijar postura tras los anuncios del Poder Ejecutivo. Los gremios aclararon que la reciente derogación de la comisión mínima del 6% en la venta de pasajes aéreos no tendrá un impacto directo a la baja en el bolsillo de los viajeros paraguayos.

Lea más: Se elimina comisión del 6% por venta de pasajes aéreos: ¿qué cambia para el pasajero?

La reacción del sector privado se da pocas horas después de que el presidente de la República, Santiago Peña, anunciara la promulgación de la ley que elimina dicha tasa, instalada originalmente en el año 2005.

El mandatario había afirmado públicamente que se retiraba una “carga impositiva” para reducir los costos de las aerolíneas y lograr “tarifas más accesibles”.

“Firmé la ley que elimina una carga impositiva del 6% que las aerolíneas pagaban por cada pasaje en Paraguay. Una medida que reduce costos operativos y se traduce en tarifas más accesibles para nuestros compatriotas”, declaró.

Ni un impuesto ni una rebaja automática

En primer lugar, las agencias de turismo desmintieron que la normativa representara un tributo estatal. Aclararon de forma directa que el 6% establecido en el inciso f del artículo 33 de la Ley N.º 2828/05 de Turismo no constituía un impuesto ni una carga fiscal aplicada a las compañías aéreas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Senado deroga “comisión” que aerolíneas pagan a agencias turísticas por cada pasaje

Por el contrario, explicaron que se trataba de una comisión mínima fijada por ley a favor de las agencias de viajes como pago por su trabajo de comercialización y venta de los boletos.

Asimismo, el sector advirtió a los consumidores que la desaparición de esta base legal no implica una reducción automática en los precios de los vuelos, echando por tierra las expectativas del Ejecutivo.

Según indicaron las agencias, los costos finales que pagan los usuarios finales dependerán de ahora en adelante de manera exclusiva de las políticas comerciales internas de cada aerolínea.

Una medida que no cambia la realidad actual

Las agencias aclaran además que esta nueva ley no modifica en absoluto la operativa que ya se venía dando en el mercado nacional.

“Desde la pandemia, las agencias de viajes nucleadas en AAVIP y ASATUR dejaron de percibir dicha comisión, acompañando el proceso de recuperación del transporte aéreo y del turismo nacional”, manifestaron.

Lea más: ¿Por qué se postergaron los vuelos directos Asunción-Miami? Dinac entra en detalles

Al no estarse aplicando esta comisión en la práctica desde hace varios años debido a un acuerdo de contingencia por la crisis del COVID-19, la eliminación del texto legal no generará ningún ahorro nuevo en los costos actuales de las empresas de transporte.

Finalmente, las agencias de viajes recalcaron que el camino para abaratar los pasajes y volver al país más atractivo no pasa por recortar los ingresos de los intermediarios locales, sino por reformas estructurales del Estado.