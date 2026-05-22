Automovilismo
22 de mayo de 2026 a la - 16:05

Tabla de tiempos del único entrenamiento libre del Gran Premio de Canadá

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Redacción deportes, 22 may (EFE).- Tabla de tiempos del único entrenamiento libre para el Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa, de nuevo con formato sprint, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal:

Por EFE