Russell gana el sprint de Montreal por delante de Norris y Antonelli

Russell ganó el tercero de los seis sprints previstos este año -el primero de toda la historia disputado en Canadá: a 23 vueltas para completar alrededor de 100 kilómetros- por delante de su compatriota Lando Norris (McLaren) y del otro Mercedes, el del italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó noveno; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), decimocuarto, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) fue décimo y su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó.