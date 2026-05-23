Russell ganó el sprint de Montreal, Sainz fue décimo y Alonso abandonó

Russell ganó el tercero de los seis sprints previstos este año -el primero de toda la historia disputado en Canadá: a 23 vueltas para completar alrededor de 100 kilómetros- por delante de su compatriota Lando Norris (McLaren) -último campeón del mundo- y del otro Mercedes, el del italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó noveno; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), decimocuarto, una prueba que el australiano Oscar Piastri (McLaren) concluyó cuarto, por delante de los dos Ferrari: el del monegasco Charles Leclerc y el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, sexto en meta.

También entraron en los puntos el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que mantuvo el séptimo puesto con el que afrontó la prueba corta; y el debutante británico-sueco Arvid Lindblad, octavo al final.

La calificación para la carrera de este domingo -prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 305,2 kilómetros- arrancará a las cuatro de la tarde: las diez de la noche en horario peninsular español (las 20:00 horas GMT).