Russell sale primero, justo delante de Antonelli, en el Gran Premio de Canadá

Russell, de 28 años, firmó su novena 'pole' en la F1 -la segunda del año y la tercera en Canadá- al dominar la calificación, en cuya decisiva tercera ronda cubrió -con los neumáticos blandos- los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 12 segundos y 578 milésimas, 68 menos que su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial, que saldrá junto a él desde la primera fila.

El inglés Lando Norris (McLaren), que se quedó a 151 milésimas, arrancará tercero, un puesto por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri; en una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará desde la décima posición de parrilla -en la quinta fila y al lado del debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB)-; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) desde la vigésima.

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) sale quinto, desde la tercera fila, en la que lo acompañará el cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El francés Isack Hadjar (Red Bull), que arranca séptimo, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) lo harán desde la cuarta hilera; en una carrera prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 305,2 kilómetros.