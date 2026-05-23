Ni Mandrake: Bienes y patrimonio del IPS desaparecen cada año mientras el Fiscal General da excusas, afirman

Entrevistado en el programa No Tiene Nombre de ABC TV, el senador opositor Rafael Filizzola (PDP) calificó de escandaloso los constantes informes sobre la malversación de fondos y bienes del Instituto de Previsión Social (IPS).

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Señaló que además de las licitaciones con sobrecostos, otro punto preocupante es el manejo del patrimonio del ente provisional. Dijo que a modo de ejemplo, sin las cifras precisas, cuando el Congreso exigía informes en un año, el IPS reportaba “1.300″ inmuebles, pero al año siguiente bajaba a “1.100″ y después “900″.

“Entonces evidentemente hay un mal uso. No solamente se derrocha dinero en sobrecostos, en gastos innecesarios, sino también el propio patrimonio de la entidad no está siendo protegido. Y eso es muy grave, sobre todo porque te dicen ‘estamos por quebrar’. ¿y cómo no van a quebrar si están derrochando fondos y no cuidan el patrimonio de los jubilados y de los aportantes?“, cuestionó el parlamentario.

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Dijo además que tiene conocimiento de casos en que valiosos inmuebles del IPS se alquilan a privilegiados que pagan “una miseria”.

“Estancias enteras de decenas de miles de hectáreas”, ejemplificó. También habló de un caso en que un exfiscal, ahora juez, iba a alquilar una casa en San Bernardino en G. 900.000. Dijo esto en alusión a Osmar Legal en un escándalo que salpicó hasta parientes de Mario Abdo Benítez.

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Respecto a la falta de acciones del fiscal general Emiliano Rolón, sobre las denuncias que se van lanzando sobre IPS, el legislador dijo que ya perdió toda expectativa con el titular del Ministerio Público.

“Emiliano Rolón se ha pasado diciendo lo que no puede hacer. Ahora, para perseguir a alguno cuando hay un interés político del oficialismo, ahí está tiempo récord”, dijo.

Señaló que Rolón se presta más a proteger a delincuentes y a fiscales delincuentes, como a Lorenzo Lezcano, quien según Filizzola, dejó escapar al narco uruguayo Sebastián Marset, o para promoverle a Aldo Cantero, quien encabeza una terna para ser juez cuando antes recibía instrucciones de los abogados de Horacio Cartes para imputar a Mario Abdo Benítez y los miembros de su gabinete.

“No lo ve, no sabe, no puede. Necesita que Mandrake le ayude. Del Ministerio Público yo creo que no podemos esperar nada. Bueno, hay valientes muy fiscales, valientes muy eficientes, ahí tenemos el caso de el fiscal Deny Yoon Pak“, aseveró finalmente.