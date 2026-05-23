Caso Sanabria Vierci: Corte rechaza a padre de víctima como querellante

Esta semana, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar una acción de inconstitucionalidad presentada por los abogados del padre de Osvaldo Darío Jacquet, una de las cuatro víctimas fatales del accidente ocurrido en San Bernadino en noviembre de 2024.

En junio de 2025, en representación de Ceveriano Jacquet, el abogado César Trapani presentó una acción de inconstitucionalidad pidiendo revocar una resolución de un Tribunal de Apelaciones que rechazó incluir al padre de Osvaldo Jacquet como querellante adhesivo en el proceso.

Casi un año después, la Corte Suprema resolvió rechazar el pedido del padre de la víctima, ratificando la resolución del Tribunal de Apelaciones que, conforme a la legislación civil y penal vigente, la única persona con legitimación prioritaria para intervenir como querellante adhesiva en la causa es la hija menor de edad de Osvaldo Jacquet, por ser su pariente más cercana y heredera directa.

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Por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad votaron los ministros de la Corte César Diésel y Víctor Ríos, mientras que en disidencia votó el ministro Gustavo Santander.

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La postura de los representantes del padre de Osvaldo Jacquet es que la resolución del Tribunal de Apelaciones vulnera los derechos de la víctima al manipular el sistema jurídico, aplicando indebidamente las reglas de la herencia al proceso penal y que fueron violadas, además del debido proceso, la seguridad jurídica y la obligación que tienen los jueces de fundamentar debidamente sus resoluciones.

“Justicia de mierda”

Tras divulgarse la decisión de la Corte Suprema, Nancy Jacquet, hermana de Osvaldo, reaccionó cuestionando la resolución de la máxima instancia judicial.

“Justicia de MIERDA!! Oficialmente fuera la querella adhesiva contra el asesino EUGENIO SANABRIA VIERCI! Me sorprende? NO! Me duele? Bastante, ya que cada vez veo más lejana la justicia por la muerte de mi familia!”, escribió la mujer en la red social X.

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“Jueces, fiscales, todos unidos para proteger a un criminal!! La vida de nuestros seres queridos no vale nada para la justicia, la vida de gente inocente arrebatada por la acción criminal de un hombre que por tener amigos en el poder, quedará impune! Este es nuestro país, los poderosos pueden matar y quedar libres!! El karma te llegará maldito Eugenio Sanabria Vierci”, añade el mensaje.

Cuatro muertes y un procesado con arresto domiciliario

Eugenio Sanabria Vierci fue procesado por supuesto homicidio culposo y exposición a peligro en el tránsito terrestre luego del múltiple choque ocurrido el 10 de noviembre de 2024 cuando la camioneta Volkswagen que conducía a alta velocidad el imputado – quien se hallaba bajo los efectos del alcohol - impactó contra un automóvil Kia.

Los tres ocupantes de ese automóvil - Osvaldo Jacquet (39 años), su esposa Kristin María Blumenröther (40) y una hija de ambos, Philipe Jacquet Valdez (2), fallecieron.

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A causa del impacto, la camioneta de Sanabria Vierci volcó e impactó contra otro vehículo, un Hyundai. Una de las ocupantes de ese rodado, Nancy Angeluz Chena, también perdió la vida.

Inicialmente, Sanabria Vierci fue recluido de forma preventiva en la Penitenciaría de Emboscada, pero luego se ordenó su traslado a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Sin embargo, en abril de 2025 un juez de Garantías resolvió revocar la prisión preventiva y ordenó arresto domiciliario para Sanabria Vierci.

La audiencia preliminar de la causa aún no se ha realizado.