Alonso abandona en Montreal

Alonso, de 44 años, que salió decimonoveno y llegó a rodar décimo, en un sensacional arranque de carrera, sufrió la tercera retirada de la temporada, con un deficiente AMR26 del que se esperaba mucho más.

El doble campeón mundial asturiano firmó, en esta pista, hace 20 años, una de sus 32 victorias en la categoría reina.