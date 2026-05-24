Alonso: Salimos bien, entramos en el top 10, pero luego tuvimos que abandonar por asiento

"Tuvimos una buena salida y estábamos luchando, hasta meternos entre los diez primeros", declaró el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias -una de ellas en Canadá- y 106 podios en la categoría reina, en la que festejó títulos intercontinentales en 2005 y en 2006, el año de su triunfo en el circuito Gilles Villeneuve.

"Tomamos la decisión correcta al tomar la salida con los neumáticos blandos, ya que otros optaron por los intermedios y tuvieron que entrar en boxes pronto", explicó.

"Por desgracia, tuvimos un problema con el asiento durante la carrera, por lo que decidimos abandonar", añadió Alonso, en una segunda juventud a los 44 años.

"Daba la sensación de que éramos más rápidos aquí que en Miami (EEUU) con el mismo paquete", opinó el genial piloto asturiano, asimismo campeón mundial de Resistencia (WEC), con Toyota, una categoría en la que, entre otros triunfos, se anotó dos veces las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

"Necesitamos esperar a que lleguen las mejoras de rendimiento durante el parón veraniego, pero intentaremos seguir optimizando este paquete hasta ese momento", apuntó Alonso este domingo en Montreal.