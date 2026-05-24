Antonelli: La batalla con George (Russell) fue divertida, fuimos al límite

"La batalla con George fue divertida. Los dos fuimos al límite", comentó Antonelli, con 19 años el líder más joven de toda la historia de la F1, que reforzó su primer puesto en el Mundial al ganar por delante del siete veces coronado inglés Lewis Hamilton (Ferrari) y del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que acabaron segundo y tercero, respectivamente, una carrera en la que abandonó, cuando lideraba la misma- antes de alcanzarse la mitad del recorrido-, Russell.

"El viento soplaba con mucha fuerza. Y es una lástima que la carrera se haya resuelto así y que él tuviese que abandonar, porque fue un duelo genial. Pero lo tomo como viene", afirmó el joven astro boloñés, que este domingo logró su cuarta victoria en la F1, todas ellas, de forma seguida, esta temporada.

"Cuando finalmente pude rodar en solitario, me centré, sobre todo, en gestionar los neumáticos", comentó, tras ganar este domingo en Montreal, Antonelli.