Sainz: Tengo sentimientos encontrados, arriesgué con los intermedios y no funcionó

"Tengo sentimientos encontrados, hoy", comentó el talentoso piloto madrileño. "Siempre disfruto pilotando en estas condiciones y siento que puedo sacarle todo el partido al coche. Me arriesgué y decidí empezar con neumáticos intermedios. Pensaba que valía la pena arriesgarse, al salir desde la decimoquinta posición y teniendo en cuenta que las condiciones eran algo inciertas", añadió.

"Las vueltas de formación adicionales (se dieron tres, en lugar de una) no ayudaron y, por desgracia, hoy no dio resultado", apuntó Sainz, de 31 años, con cuatro victorias y 29 podios en la Fórmula Uno, en la que afronta su duodécima temporada.

"Sin embargo, en el momento en el que cambiamos a los neumáticos medios, la segunda tanda fue realmente buena y, por momentos, fuimos los más rápidos de la zona media", explicó Carlos este domingo en Canadá.

"Logramos completar una buena remontada, pero habría sido interesante luchar con los tres coches que nos precedían", opinó.

"En cualquier caso, más puntos para el equipo, así que, en ese aspecto, estoy contento. De todas formas, todavía necesitamos más ritmo para luchar por los ocho primeros puestos regularmente, pero estamos creando una buena racha carrera tras carrera.” manifestó Sainz tras acabar noveno el Gran Premio de Canadá.