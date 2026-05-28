Acosta se alegra de que "vuelva Marc", y afirma que "le hace falta al campeonato"

"Nos hace falta un poco a todos, es el vigente campeón y nos hace falta a todos ya que al final, a los que estén luchando por el campeonato nunca les gusta, supongo, ganar un campeonato sin que Marc esté", ha reconocido Acosta a los medios de comunicación presentes en Mugello.

"A todos nos hace falta un poco", ha recalcado 'Tiburón' Acosta.

Sobre sus declaraciones en Cataluña, al referirse a que no se debería haber vuelto a salir tras el accidente de Alex Márquez en el que él se vio involucrado, y el del francés Johann Zarco, dijo pensar lo mismo que entonces. "Nosotros somos los que hacemos el show y no vi necesaria la tercera salida, pero bueno, supongo que eso ya se hablará mañana en la Comisión de Seguridad, que supongo que iremos bastantes".

Y afirmó que su opinión será lo mismo que dijo ese domingo. "Nosotros somos los que hacemos el show y sin nosotros no hay show, y hay que entender que no es necesario un tercer intento, no hay que desafiar al destino muchas veces".

"Desde fuera se ve muy bien, pero desde dentro no se ve tan bien, pues al final has tenido tres banderas rojas, has tenido tres salidas, el estrés de la salida, el estrés de volver al 'box', si has estado medio envuelto en la situación que se te sale el corazón por la boca, entonces hay que saber también pararse un poco, porque incluso Zarco dijo que se cayó porque estaba como desconcentrado y hay que pararse y pensar que hay personas encima de la moto, que no vamos en un coche", insistió Acosta.