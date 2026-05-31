Soledad Núñez afirma que necesitará mayoría en la Junta para acelerar reformas en Asunción

Durante una entrevista en el programa En Detalles, con el periodista Enrique Vargas Peña, la precandidata a la Intendencia de Asunción por la alianza opositora, Soledad Núñez, sostuvo que una eventual mayoría en la Junta Municipal será clave para acelerar las reformas que pretende implementar en la capital. No obstante, aseguró que el cargo de intendente cuenta con amplias atribuciones para impulsar cambios aun sin un respaldo mayoritario del legislativo comunal.

La exministra señaló que el respaldo de los concejales permitirá dar mayor velocidad a la toma de decisiones y ampliar el alcance de las transformaciones que considera urgentes para la ciudad.

“Voy a necesitar mayoría para darle mayor velocidad a la toma de decisiones y también para que las reformas que impulsemos tengan mayor escala”, expresó.

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Confía en el desempeño de las listas que respaldan su candidatura

Núñez destacó que las listas que acompañan su proyecto político tienen mejores perspectivas que en procesos anteriores debido a la reducción de candidaturas para la Junta Municipal.

Indicó que actualmente existen menos listas en competencia que en elecciones anteriores, lo que, según afirmó, genera un escenario más favorable para que los sectores que respaldan su candidatura obtengan una representación significativa en el órgano legislativo comunal.

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La precandidata mencionó particularmente a la Lista 3, integrada por diversas organizaciones políticas, y a los sectores liberales que competirán en las internas partidarias.

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“No estoy dispuesta a ceder”

La aspirante opositora aseguró que los proyectos que impulse desde la Municipalidad contarán con el respaldo de vecinos y comisiones vecinales, por lo que consideró que tendrán legitimidad suficiente para ser defendidos ante la Junta.

Asimismo, afirmó que ejercerá una gestión cercana a la ciudadanía y que mantendrá una postura de transparencia respecto a las negociaciones y articulaciones políticas que eventualmente deba realizar con los concejales.

“Yo voy a ser una intendenta de calle y de terreno”, sostuvo.

Núñez evitó anticipar cómo quedará conformada la Junta Municipal tras las elecciones y señaló que recién entonces podrá evaluar la viabilidad de construir mayorías para acompañar su gestión.

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Cuestiona al actual poder político en la comuna

La precandidata también lanzó críticas al manejo actual de la Municipalidad de Asunción. Sostuvo que la independencia política será una de sus principales fortalezas en caso de llegar al cargo.

Según manifestó, un intendente que no tenga compromisos previos con sectores de poder cuenta con mayores herramientas para resistir presiones o condicionamientos dentro de la estructura municipal.

En ese contexto, afirmó que la alianza opositora representa una respuesta al deterioro que observa en la capital y a la demanda ciudadana de una administración diferente.

La unidad como respuesta a la crisis de Asunción

Núñez defendió la conformación de una amplia concertación opositora y señaló que la situación de la ciudad exige acuerdos por encima de las diferencias ideológicas.

A su criterio, problemas como los baches, el deterioro de las veredas y el abandono de espacios públicos requieren soluciones concretas más que debates ideológicos.

La precandidata afirmó que la ciudadanía reclama una oposición unida para enfrentar al grupo político que actualmente administra la comuna. Incluso acusó a ese sector de mantener “secuestrada” la Municipalidad y de perjudicar a los contribuyentes.

“La gente está cansada de padecer una Asunción desastrosa como tenemos”, expresó, al reivindicar la unidad opositora como una herramienta para disputar el control de la administración capitalina en las próximas elecciones municipales.