Brasil aplasta a Panamá y viaja encendido al Mundial

El encuentro, disputado en el mítico estadio Maracaná, significó una feliz despedida de la Canarinha ante su público antes de emprender el viaje este lunes hacia Estados Unidos para disputar el Mundial 2026.

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La estrella del Real Madrid, Vini, marcó un madrugador gol apenas a los 58 segundos de iniciado el compromiso. La cuenta de los pentacampeones mundiales frente a los más de 72.000 espectadores que ovacionaron al equipo la completaron Casemiro en el minuto 39, Rayan en el 53, Lucas Paquetá en el 60, Igor Thiago de penalti en el 63 y Danilo en el 81. Por parte de los canaleros, Amir Murillo en el minuto 14 y Carlos Harvey en el 84 decoraron el marcador.

Ovación para Neymar y un inicio eléctrico de Vini

El ambiente festivo se encendió desde antes del pitazo inicial. El Maracaná entero coreó el cántico de “¡Olé, olé, olá, Neymar, Neymar!” mientras el astro brasileño de 34 años, actualmente lesionado, saludaba con emoción desde las tribunas a los miles de aficionados presentes.

La respuesta en la cancha no se hizo esperar. No se había cumplido el primer minuto de juego cuando Vinícius dio la delantera al “Scratch” tras aprovechar al máximo un robo de pelota providencial de Casemiro. Panamá, sin embargo, pospuso momentáneamente la fiesta carioca gracias a una falta cobrada por Amir Murillo, cuyo tiro libre se desvió en Matheus Cunha en la barrera para dejar completamente descolocado al arquero Alisson. El empate no amilanó a los locales; Vini apareció de nuevo por la banda y mandó un centro preciso para un potente remate de cabeza de Casemiro, devolviéndole la ventaja justa a la Canarinha antes de irse a los vestuarios.

El “plan Ancelotti” funciona: La segunda unidad destroza a los canaleros

Con el objetivo de repartir minutos y probar variantes de cara a la cita mundialista, Carlo Ancelotti cambió a diez de sus once titulares tras el descanso. La llamada segunda unidad entró al terreno de juego con un hambre voraz y terminó por sentenciar por completo el amistoso internacional.

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Rayan aumentó la diferencia a los ocho minutos de la reanudación, seguido por la pegada de Lucas Paquetá y la efectividad de Igor Thiago, quien no perdonó desde el punto penal. En el tramo final, el experimentado Danilo puso el sexto de la tarde, mientras que Panamá encontró un pequeño consuelo con el tanto definitivo de Carlos Harvey a pocos minutos del cierre, sellando un 6-2 que llena de optimismo a todo Brasil antes de encarar el máximo reto en Norteamérica.

Los mejores momentos del partido

Ficha técnica:

Brasil (6): Alisson (Ederson, minuto 46); Wesley (Ibáñez, minuto 46), Bremer (Danilo, minuto 46), Léo Pereira, Alex Sandro (Douglas Santos, minuto 46); Casemiro (Fabinho, minuto 46), Bruno Guimarães (Danilo Santos, minuto 46); Matheus Cunha (Lucas Paquetá, minuto 46), Raphinha (Igor Thiago, minuto 46), Vinícius Júnior (Endrick, minuto 46) y Luiz Henrique (Rayan, minuto 46). Seleccionador: Carlo Ancelotti.

Panamá (2): Orlando Mosquera; Amir Murillo (Iván Anderson, minuto 85), Fidel Escobar (Jiovany Ramos, minuto 65), José Córdoba (Edgardo Fariña, minuto 65), Andrés Andrade (Roderick Miller, minuto 65), César Blackman (Kadir Barría, minuto 66); Carlos Harvey (Victor Griffith, minuto 85), Yoel Bárcenas (Eric Davis, minuto 68); José Luis Rodríguez (Tomás Rodríguez, minuto 65), Ismael Díaz (Cristian Martínez, minuto 46) y Cecilio Waterman (José Fajardo, minuto 46). Seleccionador: Thomas Christiansen.

Goles: 1-0, minuto 1: Vinícius; 1-1, minuto 13: Matheus Cunha (pp); 2-1, minuto 39: Casemiro; 3-1, minuto 52: Rayan; 4-1, minuto 59: Lucas Paquetá; 5-1, minuto 62: Igor Thiago; 6-1, minuto 80: Danilo Santos; 6-2, minuto 83: Carlos Harvey.

Árbitro: Daniel Schlager (Alemania). Amonestó al panameño Blackman (minuto 45+).

Incidencias: partido amistoso preparatorio para el Mundial 2026 disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, ante 72.140 espectadores. Antes del pitido inicial, la artista brasileña Ivete Sangalo dio un concierto sobre el césped acompañada de algunos exjugadores de la selección brasileña, como Ronaldinho Gaúcho.