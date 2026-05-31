Riña entre adolescentes dentro de una bodega acabó con un muerto y otro detenido

Una riña ocurrida en la madrugada dentro de una bodega del barrio Ybaroty de Villarrica terminó con la muerte de un adolescente de 16 años. La Policía logró capturar horas después al presunto autor, quien también es menor de edad.

La víctima fue identificada como Blas Lautaro Sanabria Benítez, de 16 años, domiciliado en la compañía Cañada San Juan, barrio Santa Lucía de la capital guaireña. El hecho se registró en el interior de la “Bodega Dos Pasos”, ubicada sobre la calle Mayor Bullo, entre Bulevar Río Apa y José Asunción Flores, en el barrio Ybaroty.

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Según el informe de la Comisaría 5ª Ybaroty, la Policía tomó conocimiento del caso a través de una llamada telefónica realizada por un encargado de seguridad del establecimiento. El trabajador alertó a los uniformados sobre una pelea entre menores de edad que había derivado en un hecho de violencia dentro del local.

Al llegar al sitio, los agentes fueron informados por testigos de que el supuesto responsable ya había abandonado el lugar y se dirigía hacia el barrio San Miguel.

Asimismo, los presentes señalaron que la víctima había sido trasladada de urgencia en una motocicleta hasta el Hospital Regional de Villarrica debido a la gravedad de las heridas sufridas durante la confrontación. Pese a los esfuerzos médicos, minutos después se confirmó el fallecimiento del adolescente.

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Presunto autor fue detenido

Tras obtener información sobre la posible ubicación del sospechoso, efectivos policiales desplegaron un operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad. Las averiguaciones permitieron ubicar al presunto autor en la intersección de las calles Capitán Manuel Troche y Piribebuy, en el barrio San Miguel.

En el lugar fue aprehendido un adolescente, también de 16 años de edad y residente de dicho barrio. El menor fue trasladado posteriormente hasta una dependencia policial para quedar a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con los primeros datos recabados por los investigadores, tanto la víctima como el presunto agresor serían menores de edad y habrían protagonizado una discusión que derivó en una violenta confrontación física. Hasta el momento, las circunstancias exactas que desencadenaron la pelea continúan siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional.