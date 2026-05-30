Marc Márquez asegura haber terminado la 'sprint' con "muy buen sabor de boca"

Márquez ha recordado a los medios de comunicación presentes en Mugello sus dos intervenciones quirúrgicas previas, destacando: "a la del pie no le doy importancia, porque la verdad es que no me está limitando casi nada, pero lo más importante para mí es la sensación día a día de este brazo derecho, y hoy, lógicamente, estaba más cansado, pero la posición en la moto era mejor, me sentía más cómodo".

Marc Márquez sufrió una caída en la carrera de Le Mans (Francia), en la que se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho cuando ya tenía programada otra para extraer un tornillo del hombro derecho que le daba problemas con un nervio, por lo que al final se operó de ambas lesiones.

De la carrera dijo haber salido "con ganas", si bien luego, en la primera vuelta ha afirmado que le "han dado por todas partes".

"Entonces ha sido cuando me he posicionado otra vez donde debíamos estar, porque en los papeles de ritmo estábamos octavos, séptimos, y a partir de ahí he adoptado el ritmo que sentía en cada momento", explicó.

En cuanto a la carrera larga del domingo, Marc Márquez ha reconocido que "se sufrirá un poquito más, porque se sentirá el desgaste y serán más vueltas, pero intentaremos estar encima de la moto, dar vueltas e ir mejorando día a día".