Álex Palou gana en Detroit y es más líder

Palou salió desde la pole por tercera carrera consecutiva y, tras quedarse sin victorias en las anteriores dos, volvió a la senda de la victoria en una IndyCar en la que va lanzado hacia su quinto título.

El catalán llegaba a Detroit tras acabar en la séptima plaza la semana pasada en las 500 Millas de Indianápolis, y este domingo, en una carrera marcada por hasta siete banderas amarillas, tiró de experiencia para llevarse un autoritario triunfo.

Palou, que corrió este domingo con un coche blanco, rojo y azul, los colores de Honda Racing Corporation, celebró su cuarta victoria del año y la duodécima en sus últimos 25 GP.

"Es como la primera vez, el equipo hizo un gran trabajo con la estrategia, el coche estuvo muy bien, increíble arranque de año", aseguró Palou tras su victoria.

"Otra victoria, es increíble y estoy ansioso por la siguiente", añadió.

Tres de las cuatro victorias de Palou en esta temporada llegaron en circuitos urbanos, como el de Detroit.

Palou se impuso por delante de Kirkwood y Rahal, mientras que el mexicano Pato O'Ward acabó fuera del podio, en la cuarta posición.