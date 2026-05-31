Murió la mujer que acompañaba a “La Vaca” tras persecución en la Costanera

El subcomisario Blas Espínola, subjefe de la Comisaría 2da. de Asunción, confirmó el fallecimiento de Guadalupe Yamile Simón Pérez . La mujer se encontraba dentro del vehículo conducido por el conocido tortolero José Gabriel Leguizamón Díaz, alias “La Vaca” , al momento de protagonizar una peligrosa fuga.

El deceso de Simón Pérez se constató en el Hospital de Lambaré , lugar donde había sido trasladada de urgencia tras quedar herida en el procedimiento policial.

El suceso se desencadenó en la Costanera Sur , donde la Policía Nacional y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) mantenían un control de seguridad para el resguardo de una corrida de 5 kilómetros organizada por enfermeras.

Haciendo caso omiso a las advertencias, “La Vaca” atropelló la barrera de la PMT e impactó de forma directa contra una patrullera de la Comisaría 2ª Metropolitana. Según los datos brindados por el subcomisario Espínola, el criminal intentó darse a la fuga “atropellando a todo lo que se ponía enfrente”.

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Disparos y captura en el límite con Lambaré

Ante el peligro inminente para los peatones y los uniformados, el personal policial se vio en la necesidad de efectuar disparos contra los neumáticos del automóvil para frenar su marcha.

Tras una persecución que sumó el apoyo de los agentes del Grupo Lince , el vehículo fue interceptado en la zona límite entre las ciudades de Lambaré y Asunción, donde se concretó la captura del sospechoso.

Sobre alias “La Vaca” pesaban 13 órdenes de captura pendientes , entre las cuales se incluye una causa abierta por homicidio, además de sus antecedentes como presunto tortolero.