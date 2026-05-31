Jorge Martín, segundo, insiste en que va a pelear por el título hasta que tenga opciones

"Voy a darlo todo y a luchar por el título hasta que tenga opciones; y hasta que matemáticamente pueda lo voy a luchar", afirmó Martín.

"Pensar en eso no me aporta nada, sólo me aporta trabajar cada día en casa, madrugar todos los días, pasarme seis o siete horas diarias entrenando y recuperando para entrenar mejor y eso me llevará a luchar por el título al final del año y lo seguiré haciendo", recalcó el español en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

"Vamos a ser competitivos en todos los sitios. Habrá sitios en los que suframos más, sitios en los que suframos menos, pero la moto funciona, el equipo funciona, el método de trabajo funciona", dijo.

"En este deporte no te puedes dormir, porque te come el resto, los rivales son muy fuertes, las otras fábricas son muy fuertes, y tenemos que seguir apretando", aseguró Jorge Martín.