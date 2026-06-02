El español Iker Lecuona reemplazará al lesionado Alex Márquez en Gresini Racing

Márquez se fracturó la clavícula y una vértebra cervical (C7) en una fuerte caída que sufrió durante la disputa del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, al no poder evitar el impacto contra la moto del español Pedro Acosta (KTM RC 16), cuando a esta le falló la electrónica.

Iker Lecuona, en la actualidad piloto de Superbike con Ducati, es un viejo conocido del mundial de motociclismo, en el que fue piloto de Moto2 con Kalex y también de MotoGP de la mano de equipos de KTM y Honda, hasta que dio el salto al mundial de las motos de serie.