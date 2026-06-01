Habilitan una plataforma digital única para denunciar casos de maltrato animal

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) informó que se incorporó dentro del Portal de Denuncias del Gobierno, un espacio diseñado exclusivamente para reportar casos de maltrato animal.

Esta nueva herramienta digital fue desarrollada tras un pedido directo de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, con el objetivo de brindar a la gente un mecanismo mucho más ágil, ordenado y directo para canalizar sus reclamos.

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Hasta hace poco, las denuncias por crueldad o abandono de mascotas se dispersaban en las redes sociales o en llamadas telefónicas que muchas veces no prosperaban por falta de un registro formal.

Con esta innovación, el sistema se convierte en el único canal oficial y legal habilitado en todo el país para recibir y procesar este tipo de reportes. Al estar integrado a la plataforma del Estado, se garantiza la seriedad del trámite y se evita que las alertas ciudadanas queden en la nada.

Cómo funciona el sistema y qué se necesita para denunciar

El ciudadano que sea testigo de una situación de desprotección o agresión hacia un animal debe ingresar al sitio web oficial de denuncias y elegir la opción específica denominada “Denuncia Maltrato Animal”.

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Para evitar perfiles falsos y asegurar la responsabilidad del denunciante, el portal exige iniciar sesión mediante la Identidad Electrónica, el mismo sistema seguro que se utiliza para gestionar actas de nacimiento o antecedentes policiales.

Una de las mayores ventajas de la plataforma es que permite a los usuarios adjuntar evidencias como fotografías y videos tomados con el celular, elementos que sirven como pruebas contundentes para los fiscalizadores.

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Una vez que el reporte se envía con éxito, el sistema genera de forma automática un número de identificación único, lo que permite al interesado realizar un seguimiento en tiempo real y controlar el avance del caso.