Horóscopo de hoy: día martes 02 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Justin Long, 48; Zachary Quinto, 49; Dana Carvey, 71; Dennis Haysbert, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: concéntrese en lo posible y evite perder el tiempo en situaciones sin salida. Confíe en su intuición, ayude a la que gente que lo aprecia y aléjese de quienes no lo hacen. Su objetivo es ordenar su vida y prepararse para centrarse en las cosas y personas que lo hacen feliz. Esfuércese al máximo para ser y hacer lo mejor que pueda; de lo contrario se decepcionará. Reduzca sus gastos y deje de pagar por errores ajenos. Sus números son 8, 19, 24, 32, 35, 41, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es cariñoso, original y expresivo. Es constante y sensato.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la observación es fundamental. No permita que unas circunstancias delicadas lo lleven a discusiones. Es de esperar que algunas situaciones y conversaciones presenten una perspectiva exagerada. La disciplina y los cambios sencillos que no afecten a los demás, pero que reflejen sus propios intereses, le ayudarán a obtener un resultado positivo. Haga todo lo posible por evitar enfermedades, heridas y lesiones.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): el encanto, combinado con la positividad y la ayuda práctica, mejorarán su imagen y atraerán propuestas interesantes. La oportunidad de aprender algo nuevo mientras marca la diferencia en su comunidad o en una organización que le interese tendrá un impacto en su estilo de vida. Verifique la información antes de actuar o compartirla. Se ven favorecidos los viajes y las actividades educativas. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio lo motivará a explorar nuevas posibilidades. Participe en eventos que lo hagan sentir bien. Tenga cuidado con las personas que utilizan halagos o tácticas de presión para empujarlo en una dirección cuestionable. Sea valiente y concéntrese en lo que tenga más sentido y lo haga feliz. Genere un cambio positivo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): exprese su opinión, haga lo suyo y viva el momento. Depende de usted hacer que las cosas sucedan y esforzarse por participar en eventos que le permitan usar sus habilidades y cualificaciones a su favor. Tome las riendas en lugar de permitir que alguien más lo supere. Use su inteligencia y perspicacia para hacer una presentación apasionada. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tenga cuidado al compartir información personal. Tratar con instituciones y agencias gubernamentales le traerá problemas. Concéntrese en cambiar su estilo de vida y recuperar sus sueños. Ser generoso no le ayudará a lograr lo que desea. Aventúrese por un camino que lo satisfaga. Cumpla con sus responsabilidades. Las emociones encontradas requieren que sea honesto consigo mismo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): será importante ser detallista, preciso y disciplinado. No permita que lo tienten las decisiones de los demás. Preste más atención a aquello que lo hace sentir bien y dedique su energía a conseguir lo que se ha propuesto. El progreso satisfará su alma y le ayudará a descubrir qué y quienes marcan la diferencia en su vida. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): si no deja atrás el pasado, volverá a repetirlo. Deje de reprimirse cuando soltar le ofrece la libertad de encontrar su lugar y avanzar con fuerza. No espere honestidad de quienes conozca en entrevistas, eventos de establecimiento de contactos o eventos sociales. La información engañosa es evidente y requiere que investigue a fondo. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): viajar, socializar, comenzar un nuevo pasatiempo o ampliar sus intereses lo llevará a conversaciones interesantes y relaciones inesperadas. Ya sea en el trabajo o en su vida personal, los encuentros que experimente influirán en lo que elija hacer a continuación. Emprender una nueva aventura aumentará su autoestima y lo motivará a explorar nuevas posibilidades. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención a asuntos legales, financieros y médicos. Busque oportunidades para relacionarse con personas que puedan ofrecerle información privilegiada o ayudarle a organizar sus ideas sobre la mejor manera de abordar sus intereses o necesidades. Gestione sus deudas y evite la tentación y los gastos impulsivos. Las participaciones conjuntas requerirán supervisión. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): confíe más en su intuición que en la información que recibe. Verifique los hechos y prepárese para explorar caminos que se adapten mejor a sus objetivos. Tome las riendas en lugar de ser un mero espectador. Dedique su energía al hogar, la familia, las relaciones y a elegir un estilo de vida que reconforte su alma. El amor y el romance están en auge. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): antes de actuar tómese un tiempo para reflexionar. No permita que la ira se lleve lo mejor de usted, perturbando su día o su relación con alguien. Realice cambios en su hogar que alivien la tensión o le ayuden a mantener una buena relación con quienes desempeñan un papel importante en su vida. La honestidad es fundamental al tratar con amigos, familiares y pareja. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no permita que los cambios a su alrededor frenen sus planes. Aproveche lo que está sucediendo y encontrará un camino que lo llevará a una mayor confianza y a cumplir con sus plazos. Sus acciones definirán quién es y que es capaz de hacer. Se ven favorecidos el crecimiento personal, la superación y descubrir lo que desea. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.