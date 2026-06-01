Estiman que unos 3.000 paraguayos viajan a EE.UU. para alentar a la Albirroja

La fiebre del Mundial ya se siente en las calles, y el entusiasmo por volver a alentar a la Albirroja está movilizando a una multitud hacia los Estados Unidos. A pesar de los elevados costos que implica un viaje así, las agencias de turismo locales reportan un flujo incesante de compatriotas que preparan sus maletas.

José Brunetti, referente de la firma Maral Turismo, analizó el panorama del mercado local y confirmó que el entusiasmo de la hinchada rompió las expectativas. Manifestó que las estimaciones eran de 2.000 pasajeros, con traslados de manera oficial a través de los canales autorizados.

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Sin embargo, al sumar a la gran cantidad de personas que compraron sus boletos de forma independiente por internet, que salieron beneficiadas en el sorteo de la FIFA o que adquirieron sus servicios con agencias del exterior, la cifra real de paraguayos que viajarán es de 3.000 hinchas.

A este contingente se acoplará, además, la fuerte colectividad de paraguayos que residen en el país norteamericano, quienes se movilizarán de forma interna.

El freno a las ventas de última hora

El movimiento comercial fue tan intenso que varias empresas mayoristas concentraron la venta masiva de los servicios de viaje. Hasta el viernes pasado, los registros oficiales ya computaban unos 600 pasajeros confirmados por agencia.

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Ante la avalancha de consultas de última hora y el riesgo que implican las operaciones a contrarreloj en viajes de tanto volumen, el sector tomó la decisión de cortar con las ventas para enfocarse de lleno en la ingeniería operativa.

El objetivo del gremio es evitar los errores de coordinación que suelen darse a contrarreloj y garantizar una experiencia óptima a la enorme masa de viajeros que ya aseguró su lugar.

Un esfuerzo económico con precios por las nubes

Seguir a la Albirroja en este Mundial no es una empresa apta para cualquier bolsillo. Los paquetes más económicos disponibles en el mercado, que contemplan los tickets aéreos, entre cuatro y cinco noches de alojamiento (dependiendo de las conexiones aéreas) y la entrada para un solo partido, cotizan en torno a los 5.000 dólares.

Para aquellos fanáticos que apuntan a presenciar toda la fase de grupos, la inversión económica se duplica, situándose por encima de los 10.000 dólares. Este itinerario incluye 16 noches de hospedaje y la compleja logística de trasladarse desde Los Ángeles hasta San Francisco para presenciar los tres encuentros iniciales.

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Un factor que encareció de sobremanera el presupuesto de los paraguayos es el costo del partido ante la selección de los Estados Unidos; al tratarse del juego inaugural del país anfitrión, las entradas para esa cita en específico llegaron a costar hasta 10 veces más que un partido regular de la fase de grupos.

La estrategia de los pasajes abiertos

Ante la fe ciega de los hinchas en el rendimiento de la Selección, más del 50% de las agencias locales recomendó activamente a sus clientes la adquisición de tickets aéreos que permitan la modificación de la fecha de retorno sin penalizaciones severas.

Esta estrategia de flexibilidad busca que los compatriotas tengan la libertad de extender su estadía en territorio norteamericano si se llega a concretar la clasificación de Paraguay a las siguientes rondas eliminatorias.

Gran parte de los viajeros ya adoptó este mecanismo, para demostrar que estará presente en cada victoria de la Selección.