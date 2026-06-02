Automovilismo
02 de junio de 2026 a la - 07:15

Máximo Quiles llega a un circuito en el que disfrutó y logró la victoria

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Redacción deportes, 2 jun (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM), líder del mundial de Moto3, a pesar de su discreto resultado en Mugello (Italia), recuerda que Balaton Ring, donde se disputará este fin de semana el Gran Premio de Hungría, es un circuito donde disfrutó mucho el año pasado y logró una de sus "primeras victorias".

Por EFE

"La carrera del pasado fin de semana fue complicada y no conseguimos el podio, pero he aprovechado estos días para cargar pilas y volver concentrado en hacer nuestro trabajo", recuerda Quiles en la nota de prensa difundida este martes por su equipo.

"No cambio mi objetivo: seguiré yendo sesión a sesión y estaré listo para volver a luchar por el podio el domingo", explica el líder del Mundial de Moto3.

Su compañero, el hispano-argentino Marco Morelli reconoce que el fin de semana pasado no pudieron terminar como hubiesen querido, por lo que llega a Hungría "mucho más motivado".

"Estoy deseando llegar para redimirme del resultado de Italia y aunque todavía no conozco el circuito, no creo que eso vaya a ser un problema; tengo mucha confianza en el equipo y en el trabajo que estamos haciendo", señala Morelli.