Máximo Quiles llega a un circuito en el que disfrutó y logró la victoria

"La carrera del pasado fin de semana fue complicada y no conseguimos el podio, pero he aprovechado estos días para cargar pilas y volver concentrado en hacer nuestro trabajo", recuerda Quiles en la nota de prensa difundida este martes por su equipo.

"No cambio mi objetivo: seguiré yendo sesión a sesión y estaré listo para volver a luchar por el podio el domingo", explica el líder del Mundial de Moto3.

Su compañero, el hispano-argentino Marco Morelli reconoce que el fin de semana pasado no pudieron terminar como hubiesen querido, por lo que llega a Hungría "mucho más motivado".

"Estoy deseando llegar para redimirme del resultado de Italia y aunque todavía no conozco el circuito, no creo que eso vaya a ser un problema; tengo mucha confianza en el equipo y en el trabajo que estamos haciendo", señala Morelli.