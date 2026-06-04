Jorge Martín espera "disfrutar" de un buen fin de semana de carreras

"Creo que es una buena oportunidad para seguir mejorando. Sabemos que hay áreas donde aún me faltaba trabajar, porque Marco -Bezzecchi- está subiendo el nivel cada vez más", reconoció Jorge Martín a los medios de comunicación presentes en el trazado húngaro.

Martín señaló: "Cuando el ritmo es muy rápido cuesta pelear cara a cara, así que tengo que seguir mejorando en la clasificación y en la gestión de las ruedas, que fue un poco lo que me faltó en Mugello".

No obstante, Jorge Martín destaca que "cada pista es un mundo" y que en el Balaton Park "la gestión de los neumáticos no es tan importante, es más de velocidad, pero seguro que hay otros problemas que solventar".