Sudáfrica golpea a Corea del Sur y avanza a los dieciseisavos

La selección que inició con vacilaciones en su estreno contra México, por el Grupo A del Mundial 2026, fue venciendo la timidez para igualar a Chequia y finalmente sumar el triunfo contra Corea del Sur, para celebrar el pase a los dieciseisavos.

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Corea deberá esperar otros resultados para ver su suerte, no obstante, con un triunfo, el obtenido contra Chequia, los mantiene con posibilidades de avanzar.

En cuanto al juego de este miércoles, el punto de inflexión del cotejo fue prácticamente solo el gol de Maseko a los 63′ para defender luego dicha ventaja hasta los segundos finales del cotejo. En lo demás, el partido fue con la balanza nivelada entre surafricanos y surcoreanos.

En cuanto a las posiciones finales de esta fase, México con 100% de efectividad se situó a la cabeza de esta serie, seguido por Sudáfrica con 4 (ya clasificados), Corea del Sur con 3, y la eliminada República Checa, con 1.

SÍNTESIS

Cancha: Estadio de Monterrey, México. Árbitro: Facundo Tello (Argentina), Asistente 1: Juan Pablo Belatti (Argentina), Asistente 2: Gabriel Chade (Argentina), Cuarto Árbitro: Andrés Rojas (Colombia), Quinto Árbitro: Alexander Guzmán (Colombia), VAR: Hernán Mastrángelo (Argentina), AVAR: Nicolás Gallo (Colombia), SVAR: Bastian Dankert (Alemania)

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Alineaciones

Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Khuliso Mudau e Ime Okon; Thalente Mbatha y Esfelo Sithole; Oswin Appollis (62′ Tshepang Moremi), Relebohile Mofokeng (80’ Jayden Adams), Thapelo Maseko (75’ Igraam Rayners) y Evidence Makgopa. D.T.: Hugo Henri Broos.

Corea del Sur: Kim Seunggyu; Lee Hanbeom, Kim Minjae (65′ Park Jinseob), Lee Taeseok (ST Castrop Jens) y Seol Youngwoo; Lee Gihyuk, Hwang Inbeom, Paik Seungho (ST Kim Jingyu), Hwang Heechan (ST Son Heungmin) y Lee Kangin; Oh Hyeongyu (74′ Cho Guesung). D.T.: Myung-Bo Hong.

Gol: 63’ Thapelo Maseko (S).

Amonestados: Aubrey Modiba (S); Cho Guesung (C).