Acosta dice que "hay que entender la moto"

"Al final, podemos hacer un par de vueltas rápido y más o menos el ritmo está bien, pero el ritmo que pueden poner las Ducati, sobre todo en las primeras vueltas, es bastante superior al nuestro, creo que ha ido cuatro décimas más rápido que yo en vuelta rápida", reconoce Acosta a los medios de comunicación en Balaton Park.

"Ha tenido un potencial al principio que era digno casi de clasificación", destaca Acosta de Marc Márquez.

En cuanto a sus posibilidades para la carrera larga, dijo creer que tenía "el mismo potencial". "Es verdad que habrá que ver cómo llegamos mañana a mitad de carrera y, a partir de ahí, cómo empieza la segunda parte pues ahí creo que podemos tener alguna carta más, pero todo se verá en cómo se realizan esas cinco o seis primeras vueltas".