Alonso: "No hubo gran diferencia con respecto a ayer; simplemente no tenemos ritmo"

"Hoy no hubo gran diferencia con respecto a ayer; simplemente no tenemos ritmo", manifestó el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias -dos de ellas en Mónaco: en 2006, el año que revalidó título, con Renault, y el curso siguiente, con McLaren- y 106 podios en la categoría reina.

"Albergábamos algunas esperanzas al llegar a Mónaco, pero no tenemos demasiada confianza en el coche y hemos tenido falta de grip (agarre) en la parte delantera del coche durante todo el fin de semana", explicó Fernando, en una segunda juventud a los 44 años, pero a bordo de un AMR26 muy deficiente en el que no sólo no ha podido puntuar en lo que va de temporada, sino que ha tenido que abandonar en tres de los cinco Grandes Premios disputados hasta la fecha.

"Pensaba que había dado las mejores vueltas posibles con el paquete que tenemos en la actualidad", aapuntoel genial piloto asturiano, asimismo campeón mundial de Resistencia (WEC), con Toyota, una categoría en la que, entre otros triunfos, se anotó dos veces las´muy prestigiosas 24 Horas de Le Mans , en el circuito de La Sarthe (Francia).