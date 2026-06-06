Alonso y 'Checo' , eliminados en la primera ronda (Q1)

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 3.337 metros del circuito urbano de Montecarlo, en un minuto, 13 segundos y 293 milésimas, 197 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

La Q1 estuvo interrumpida, con bandera roja, a falta de 2:11 minutos, debido al accidente -sin lamentar daños mayores- del brasileño Gabriel Bortoleto, que dañó la suspensión delantera del Audi al tocar las barreras en la chicane posterior al túnel; y, aunque se clasificó para la siguiente ronda, muy presumiblemente, no participará en la misma

La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.