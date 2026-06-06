Antonelli, el más rápido en el tercer y último libre de Mónaco

En su mejor vuelta, Antonelli cubrió los 3.337 metros del circuito urbano de Montecarlo, en un minuto, 12 segundos y 720 milésimas, 327 menos que monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 331 de ventaja sobre el compañero de éste, el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, que marcó el tercer crono de una sesión en la que no estuvo presente el jefe de equipo del equipo de Maranello, el francés Fred Vasseur, que permanecerá toda la jornada "bajo observación en un centro médico local", según informó la 'Scuderia' en un comunicado en el que añadió que "no se proporcionará más información médica” al respecto.

A falta de un cuarto de hora para su conclusión, la sesión estuvo interrumpida durante unos minutos, con bandera roja, a causa de accidente -sin lamentar daños mayores-, al final de la subida hacia el Casino, del inglés Oli Berman, cuyo Haas hubo de ser retirado de pista mediante una grúa.

La decisiva calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo arrancará a las cuatro de la tarde (14:00 horas GMT).