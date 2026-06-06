Enciso: “Mi sueño de llegar a un Mundial sigue más vivo que nunca”

Sin determinar la gravedad de su lesión, que se conocerá en breve, en un comunicado oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Julio César Enciso Espínola presentó un sentido escrito. En el segmento dedicado al abuelo señaló que “mi sueño de llegar a un Mundial y poder dedicarle ese momento sigue más vivo que nunca”.

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Datos preliminares refieren que “La Joya” estará disponible en la Albirroja recién para el tercer y último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, contra Australia, el próximo jueves 25 (23:00). En ese caso se perderá los duelos contra Estados Unidos del viernes 12 (22:00) y frente a Turquía, el sábado 20 (00:00).

“Quiero dirigirme a todas las personas que ayer me demostraron su cariño y apoyo”, señala inicialmente el escrito del caaguaceño de 22 años.

“Primero que nada, gracias. Gracias por cada mensaje, por cada abrazo, por cada palabra de aliento y por el cariño que me brindan día a día. Lo que se vivió ayer fue algo muy especial para mí y para mi familia. Sentir el apoyo de tanta gente es algo que no tiene precio y que llevaré siempre en mi corazón”, añade la nota.

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“No voy a negar que son momentos difíciles y que uno sueña con estar siempre dentro de una cancha haciendo lo que más ama. Pero también entiendo que hay situaciones que escapan de nuestras manos y que por algo pasan las cosas. Tengo la tranquilidad de saber que he trabajado con responsabilidad, dedicación y amor por esta profesión”.

“La Joya” demuestra fortaleza. “Hoy me toca afrontar este momento con fe, con fuerza y con la misma ilusión que tuve desde niño. Sé que Dios tiene preparado el camino correcto y voy a seguir confiando plenamente en Él”.

Seguidamente refiere: “También quiero dedicar unas palabras a mi abuelo. Sé que desde el cielo me acompaña en cada paso que doy. Mi sueño de llegar a un Mundial y poder dedicarle ese momento sigue más vivo que nunca. Es una ilusión que llevo en el alma y voy a luchar cada día para hacerla realidad. Sé que él sigue guiándome y dándome fuerzas para no rendirme jamás”.

“A toda la gente que me acompaña, gracias por estar en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Su apoyo me da fuerzas para seguir adelante. Voy a continuar trabajando, preparándome y dando lo mejor de mí para volver más fuerte”, indicó.

“El futuro lo dejo en las manos de Dios. Yo seguiré haciendo mi parte con humildad, esfuerzo y sacrificio”, señala.

“Gracias por tanto cariño. Nos volveremos a encontrar más fuertes que nunca. Un abrazo enorme para todos”, concluye en talentoso futbolista surgido en Libertad, que en julio de 2022 lo transfirió al Brighton de Inglaterra. También militó en Ipswich y su actual club es el Racing de Estrasburgo, de Francia.

Julio llegó a 32 partidos con la Albirroja, 14 por Eliminatorias, 13 por amistosos y 4 por Copa América, con 4 goles anotados.