Marc Márquez, satisfecho con su victoria, reconoce que "en tres días" no cambia nada

"Sí que hemos cambiado de circuito y lo más importante es que, ya lo vi en Mugello un poquito, pero lo he confirmado aquí, que el lado izquierdo al menos vuelvo a ser el de antes y eso es importante porque a principio de año, dentro de las Ducati, no era el más rápido en las curvas de izquierda y eso es donde marcaba la diferencia, sobre todo el año pasado", recuerda Marc Márquez a los medios de comunicación presentes en Balaton Park.

"Aquí me he encontrado otra vez cómodo y la carrera ha consistido en empujar al principio, darlo todo, y luego sobrevivir y gestionar, y así lo tenía en la cabeza y así lo he intentado hacer y me ha salido", reconoce el nueve veces campeón del mundo de motociclismo.

En cuanto al gran premio, Marc Márquez señaló que "me gustaría estar en el podio mañana, era un discurso que el jueves no podía afrontar de esta manera, pero saliendo en la 'pole' y estando como he estado hoy, me gustaría estar en el podio, lo que tengo que estar mañana es súper concentrado en el sentido de que cuando baje físicamente, la cabeza siga yendo rápido".

Ante la posibilidad de un podio mañana, Marc Márquez fue sincero al aseverar que "hay que cuadrarlo y no se descarta de entrada, viendo lo que se ha visto hoy no lo puedo descartar, pero un podio sería éxito rotundo".