Marc Márquez, victoria en la 'sprint' y 'pole' junto a Izan Guevara y Máximo Quiles

Marc Márquez dominó de principio a fin la carrera 'sprint', prevista a trece vueltas, beneficiado en gran medida por el hecho de haber conseguido una 'pole position' con la que no muchos contaban pero que al final acabó consiguiendo el nueve veces campeón del mundo.

El español, que logró su decimoctava victoria en una carrera 'sprint', ya había logrado la septuagésima sexta 'pole' de su carrera en MotoGP, que consiguió el año pasado en este mismo escenario, y con la que suma 104 en su vida deportiva.

Aunque no fue el más rápido en el segundo y tercer parcial, Marc Márquez lo 'bordó' en el último, en el que consiguió parar el cronómetro en 1:36.791 que le daba la 'pole' y con un intento más, aunque falló en el tercer parcial, logró el primer puesto con 1:36.785.

Con Marc Márquez, en la primera línea de la formación de salida acabaron Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16) y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25).

Ya en la carrera 'sprint', Marc Márquez salió como una exhalación desde la 'pole position' y tiró con toda la fuerza de la que era capaz para abrir cuanto antes un hueco tranquilizador, que logró en apenas dos o tres vueltas, para encaminarse en pos de su tercera victoria de la temporada en una carrera corta.

El nueve veces campeón del mundo se encuentra ahora a 97 puntos de distancia del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que acabó tercero, con Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16) en la segunda posición, a segundo y medio del nueve veces campeón del mundo de motociclismo, que no falló en el momento de la salida.

Así, el autor de la 'pole', Marc Márquez, que enfiló la curva de final de recta en primera posición, y ya desde ese mismo momento comenzó a marcar distancias respecto a todos sus rivales, entre los que su compatriota y campeón del mundo de MotoGP en 2024, Jorge Martín (Aprilia RS-GP), fue de los primeros en cometer un error.

Márquez comenzó a marcar un ritmo impresionante en las primeras vueltas, que intentaron seguir tanto Jorge Martín, que había salido muy bien a pesar de su error, como Pedro Acosta (KTM RC 16) y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25).

Los errores iniciales acabaron marcando el rendimiento del piloto de la fabricante de Noale, que se tuvo que conformar con la sexta posición final, mientras Acosta y su compañero Bezzecchi acompañaban a Marc Márquez en el podio de la 'sprint'.

El español Izan Guevara (Boscoscuro) saldrá desde la 'pole position' de Moto2, mientras que el líder del mundial, Manuel González (Kalex), lo hará desde la cuarta plaza, segunda línea de la formación de salida.

Guevara logró este sábado un mejor tiempo de 1:40.280 para ser el primer piloto en la actual temporada que repite en la 'pole position' de la categoría, bien es cierto que el checo Filip Salac (Kalex), inicialmente, no se lo puso demasiado fácil al conseguir un mejor tiempo de 1:40.304, apenas 37 milésimas de segundo más rápido que 'Manugas'.

Pero los últimos minutos de la clasificación de Moto2 resultaron muy intensos y con muchos pilotos intentando desbancar a Salac, si bien Izan Guevara fue el primero y, en realidad, el único, que lo consiguió al rodar en 1:40.280.

Al final, la primera línea de salida fue para Izan Guevara, Filip Salac y el australiano Senna Abius (Kalex), con el líder del Mundial 'Manugas' González cuarto, en la segunda línea, junto a Álex Escrig (Forward) y Daniel Holgado (Kalex).

El español David Almansa (KTM) pasó directamente de la habitación del hospital de Elche a su segunda 'pole' del año, al ser el más rápido en la clasificación oficial de Moto3.

Tras sufrir una infección que le impidió disputar la carrera de Italia, David Almansa, que suma la quinta 'pole' de su carrera deportiva, salió del hospital de Elche directamente para viajar a Hungría, en donde fue el más rápido, con un tiempo de 1:45.686, por delante de los también españoles Máximo Quiles (KTM) y Brian Uriarte (KTM).