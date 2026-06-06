Marco Bezzecchi reconoce que los sábados ha tenido "problemas"

"Es cierto que los sábados he tenido problemas, pero aquí también los viernes, porque la velocidad no era mala, pero siempre me faltaba algo, los más rápidos como Marc -Márquez-, Pedro -Acosta-, Fermín -Aldeguer-, Pecco -Bagnaia-, Diggia -Di Giannantonio-, tenían algo más, pero lo di todo en este 'sprint' para intentar sacar lo mejor posible y también arriesgué mucho y por suerte todo salió bien", comentó agradecido a los medios de comunicación presentes en el circuito de Balaton Park.

"Siempre se puede encontrar algo más en estas curvas cerradas, pero también es muy fácil cometer un error", explica Marco Bezzecchi, quien afirma que "el límite es difícil de encontrar". "Vuelta a vuelta vamos conociendo mejor la pista y podemos intentar encontrar siempre una línea o algo que nos ayude, así que espero mejorar para mañana".