Sainz: Sabemos que es difícil adelantar en Mónaco, pero no estamos muy lejos del 'top 10'

"Por una parte, estoy impresionado por haber podido salir del lío de la Q1 (la primera ronda), ya que no tuve más remedio que salir con neumáticos usados ​​y fríos después de la bandera roja (provocada por el accidente, sin lamentar daños mayores, del brasileño Gabriel Bortoleto, de Audi), así que probablemente fue una de las mejores vueltas que he dado en una situación similar, para clasificarme de forma limpia para la Q2", comentó el talentoso piloto madrileño, de 31 años, con cuatro victorias y 29 podios en la Fórmula Uno, en la que afronta su duodécima temporada, la segunda en Williams.

"Pero, por otro lado, en la Q2 cometí algunos errores y bloqueé las ruedas delanteras en algunas curvas, lo que costó perder una o dos décimas; y, simplemente, no fue suficiente", declaró este sábado Sainz, que, con tres novenos puestos, ocupa el decimotercer puesto del Mundial, con seis puntos.

"Sabemos que en Mónaco es difícil adelantar en Mónaco, pero no estamos muy lejos del 'top 10', así que me centraré en hacer una buena salida y daré lo mejor de mí mismo para volver a meternos en zona de puntos", indicó el español de la escudería de Grove este sábado en Montecarlo.