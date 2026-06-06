Sainz y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (Q2)

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 3.337 metros del circuito urbano de Montecarlo, en un minuto, 12 segundos y 499 milésimas, 205 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial; y con 223 de ventaja sobre su compañero en la escudería austriaca, el francés Isack Hadjar, que firmó el tercer crono.

También quedó eliminado el brasileño Gabriel Bortoleto, que dañó la suspensión delantera del Audi al tocar las barreras en la 'chicane' posterior al túnel, al final de la primera ronda; y que, aunque se había clasificado para la Q2, no pudo salir a pista.

La tercera y decisiva ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.