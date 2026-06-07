Automovilismo
07 de junio de 2026 a la - 15:40

'Checo' Pérez es sancionado y Alonso suma el primer punto del año para Aston Martin

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Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que había cruzado décimo la meta del Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, ha sido sancionado con diez segundos por adelantarse en la última resalida de la prueba -desde la parrilla-, por lo que el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin), que había acabado un puesto por detrás, sumó en el circuito urbano del principado de la Costa Azul su primer punto de la temporada.

Por EFE

'Checo' acabó, al añadirle los citados diez segundos a su tiempo final, en decimoquinta posición una carrera en la que el doble campeón mundial asturiano, en una segunda juventud interminable a los 44 años y que había salido vigésimo primero, logró el primer punto del año para su escudería sobre un muy deficiente AMR26.

"Ha sido una gran recompensa para todos en el equipo haber sumado el primer punto del año", comentó Alonso antes de abandonar el circuito en el que logró dos de sus 32 victorias en la categoría reina, en 2006 -el año que revalidó título- y la temporada siguiente.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que había sido decimoquinto, avanzó una plaza y concluyó decimocuarto.