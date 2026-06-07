'Checo' Pérez es sancionado y Alonso suma el primer punto del año para Aston Martin

'Checo' acabó, al añadirle los citados diez segundos a su tiempo final, en decimoquinta posición una carrera en la que el doble campeón mundial asturiano, en una segunda juventud interminable a los 44 años y que había salido vigésimo primero, logró el primer punto del año para su escudería sobre un muy deficiente AMR26.

"Ha sido una gran recompensa para todos en el equipo haber sumado el primer punto del año", comentó Alonso antes de abandonar el circuito en el que logró dos de sus 32 victorias en la categoría reina, en 2006 -el año que revalidó título- y la temporada siguiente.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que había sido decimoquinto, avanzó una plaza y concluyó decimocuarto.