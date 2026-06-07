TREP: ¿A qué hora se sabrían los resultados de las elecciones internas?

Entrevistado por ABC Digital, Ljubetic explicó que en las internas municipales del domingo 7 de junio, solo dos agrupaciones políticas contarán con el TREP: el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), pese a que se inscribieron 32 partidos y 22 movimientos independientes.

Lea más: Elecciones 2023: ¿se garantiza la seguridad del TREP?

Señaló que los comicios deben terminar a las 16:00, pero se debe tener en cuenta el voto posterior de los miembros de mesa y el escrutinio. Por este motivo dijo que creen que desde las 16:40 terminaría el conteo y que desde ese instante se empezaría a transmitir y recibir los resultados por el sistema TREP. No descartó otros factores como las personas que ingresaron a los locales de votación antes del cierre y que sigan en las filas.

El funcionario dijo que en el caso de la ANR, que solo elige candidatos a intendente y concejales, desde las 16:30 se empezarían a recibir y sumar los primeros conteos. “Para las siete y media, ocho, yo creo que todo el mundo va a saber quién ganó y quién perdió”, aseveró.

Sostuvo que el TREP transmite sin distinción ya sea el mensaje de una mesa que tuvo 100 o que tuvo 250 votantes.

No obstante, señaló que en el caso del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) la transmisión tardará más porque, además de sus candidatos a intendentes y concejales, también renuevan autoridades partidarias. “En el Partido Colorado son dos, en el Partido Liberal creo que van a ser doce”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a ello, insistió en que los resultados finales estarían poco después de las 20:00 hs.

TSJE no proclama ni juzga, aclara

En otro punto, Ljubetic aclaró que el TSJE solo transmitirá el conteo y la ciudadanía podrá ver el resultado en línea, “pero nosotros no cerramos ni proclamamos absolutamente nada. Esa es una responsabilidad de los tribunales electorales de cada partido”, dijo.

En cuanto a las críticas de un posible hackeo al TREP, el funcionario sostuvo que esto es “imposible”.

“El TREP es tan corroborable que creer que se puede hacer trampa en la transmisión es absurdo. Si nosotros recibimos acá la información encriptada por un sistema ICR, se suma sin que nadie intervenga e inmediatamente se levanta a la web. Desde Australia, vos podés ver si querés cómo fue el resultado de la mesa tal y podés ver el facsímil del acta”, manifestó.

Agregó que a esto se suma que cada partido recibe otra vez su certificado de resultados y las tres actas que están en los expedientes electorales que tienen que coincidir con el TREP.

“Si nosotros modificamos el TREP, después se va a pillar que no es igual a lo que recibieron los partidos, lo que está en el acta. No tiene ninguna lógica que nosotros modifiquemos el TREP”, concluyó.