Meteorología anuncia lluvias y tormentas hoy: ¿A qué hora llegarían?

En su pronóstico de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables y lluvias dispersas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

En zonas del sur del país como los departamentos de Itapúa, Misiones o Ñeembucú incluso podrían registrar tormentas eléctricas.

Según el anuncio meteorológico, las lluvias y tormentas comenzarían recién “al final de la jornada” y continuarían mañana, lunes, y al menos hasta el martes en la mayor parte del país.

La temperatura hoy y durante los próximos días

El ambiente se mantiene entre cálido y caluroso en Paraguay. Este domingo registraría temperaturas máximas de 27 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este, 26 en Encarnación y hasta 31 en el Chaco.

Ciudad Temperatura mínima del domingo Temperatura máxima del domingo Concepción 16°C 28°C San Pedro 16°C 28°C Caacupé 16°C 26°C Villarrica 15°C 26°C Coronel Oviedo 15°C 26°C Caazapá 14°C 27°C Encarnación 14°C 26°C San Juan Bautista 15°C 26°C Paraguarí 16°C 26°C Ciudad del Este 15°C 24°C Asunción 16°C 27°C Pilar 16°C 26°C Pedro Juan Caballero 14°C 25°C Salto del Guairá 14°C 26ºC Pozo Colorado 17°C 28°C Fuerte Olimpo 17°C 31°C Mariscal Estigarribia 19°C 28°C

Los índices bajarían en los próximos días, con máximas de 23 grados en la capital mañana y el martes.