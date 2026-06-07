Clima
07 de junio de 2026 a la - 05:28

Meteorología anuncia lluvias y tormentas hoy: ¿A qué hora llegarían?

Cielo lluvioso sobre Asunción
Cielo lluvioso sobre AsunciónFernando Romero

La jornada de hoy podría registrar condiciones de tiempo instable, aunque recién en la parte final de la jornada, advierte la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color

En su pronóstico de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables y lluvias dispersas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

En zonas del sur del país como los departamentos de Itapúa, Misiones o Ñeembucú incluso podrían registrar tormentas eléctricas.

Según el anuncio meteorológico, las lluvias y tormentas comenzarían recién “al final de la jornada” y continuarían mañana, lunes, y al menos hasta el martes en la mayor parte del país.

La temperatura hoy y durante los próximos días

El ambiente se mantiene entre cálido y caluroso en Paraguay. Este domingo registraría temperaturas máximas de 27 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este, 26 en Encarnación y hasta 31 en el Chaco.

CiudadTemperatura mínima del domingoTemperatura máxima del domingo

Concepción

16°C

28°C

San Pedro

16°C

28°C

Caacupé

16°C

26°C

Villarrica

15°C

26°C

Coronel Oviedo

15°C

26°C

Caazapá

14°C

27°C

Encarnación

14°C

26°C

San Juan Bautista

15°C

26°C

Paraguarí

16°C

26°C

Ciudad del Este

15°C

24°C

Asunción

16°C

27°C

Pilar

16°C

26°C

Pedro Juan Caballero

14°C

25°C

Salto del Guairá

14°C

26ºC

Pozo Colorado

17°C

28°C

Fuerte Olimpo

17°C

31°C

Mariscal Estigarribia

19°C

28°C

Los índices bajarían en los próximos días, con máximas de 23 grados en la capital mañana y el martes.