Meteorología anuncia lluvias y tormentas hoy: ¿A qué hora llegarían?

En su pronóstico de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables y lluvias dispersas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
En zonas del sur del país como los departamentos de Itapúa, Misiones o Ñeembucú incluso podrían registrar tormentas eléctricas.
Según el anuncio meteorológico, las lluvias y tormentas comenzarían recién “al final de la jornada” y continuarían mañana, lunes, y al menos hasta el martes en la mayor parte del país.
La temperatura hoy y durante los próximos días
El ambiente se mantiene entre cálido y caluroso en Paraguay. Este domingo registraría temperaturas máximas de 27 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este, 26 en Encarnación y hasta 31 en el Chaco.
|Ciudad
|Temperatura mínima del domingo
|Temperatura máxima del domingo
Concepción
16°C
28°C
San Pedro
16°C
28°C
Caacupé
16°C
26°C
Villarrica
15°C
26°C
Coronel Oviedo
15°C
26°C
Caazapá
14°C
27°C
Encarnación
14°C
26°C
San Juan Bautista
15°C
26°C
Paraguarí
16°C
26°C
Ciudad del Este
15°C
24°C
Asunción
16°C
27°C
Pilar
16°C
26°C
Pedro Juan Caballero
14°C
25°C
Salto del Guairá
14°C
26ºC
Pozo Colorado
17°C
28°C
Fuerte Olimpo
17°C
31°C
Mariscal Estigarribia
19°C
28°C
Los índices bajarían en los próximos días, con máximas de 23 grados en la capital mañana y el martes.