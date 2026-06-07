Video: aprehenden al influencer “Masivo bro” y a su madre durante las elecciones

Esta tarde, uniformados de la Policía Nacional aprehendieron por disposición fiscal a Franccesco Nathanael Canatta González (32), un influencer conocido como “Masivo bro” en las redes sociales. La intervención también afectó a su madre, Josefina González de Canatta.

La aprehensión se dio en la Escuela Gral. Elizardo Aquino de Luque alrededor de las 15:30 en medio del desarrollo de las Elecciones Internas Municipales.

Según los datos policiales, el influencer fue aprehendido por exhibir fajos de billetes en el local de votación y de su poder se incautaron de G. 10.000.000 en efectivo. Al momento de la intervención alegó que “no sabía” que eso estaba prohibido.

Asimismo, la fiscala electoral Sophia Galeano dispuso la detención de él y de su madre, ya que la mujer habría intentado apoderarse del dinero y del celular de su hijo que ya eran parte de las evidencias incautadas.

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