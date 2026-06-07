Lucas Coenen gana en Letonia y afianza aun más su liderato en el Mundial MXGP

Coenen se impuso en la primera manga que dominó desde la salida por delante de los neerlandeses Kay de Wolf (Husqvarna) y Jeffrey Herlings (Honda), el francés Romain Febvre (Kawasaki) y el esloveno Tim Gajser (Yamaha), mientras que los españoles Rubén Fernández (Honda) y Oriol Oliver (KTM) fueron sexto y noveno.

En la segunda, el belga repitió victoria, esta vez por delante de Febvre, de Wolf y Gajser y con Fernández un décimo y Oliver, vigésimo tercero.

Lucas Coenen ser asienta al frente del campeonato con 404 puntos, por los 342 de Herlings y los 310 de Febvre.

La siguiente cita del Mundial es el Gran Premio de Italia, en Montevarchi.