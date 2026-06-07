El emotivo audio de la torre de control despidiendo a la Albirroja rumbo al Mundial

La máxima que afirma que “la raza paraguaya es Vencer o Morir” dejó de ser un simple lema histórico. Hoy es el combustible espiritual de la Selección Nacional en su viaje al Mundial 2026.

Lo que comenzó como una consigna en el cartel con el que la comitiva posó antes de abordar, terminó transformándose en un momento de altísima emoción en plena pista. El fervor paraguayo traspasó las fronteras habituales y llegó hasta lo más alto de la torre de control del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Un saludo en el dulce idioma guaraní

En las últimas horas se dio a conocer un video y el audio de la comunicación entre la cabina de la torre de control y los pilotos que llevaron a la selección rumbo a Estados Unidos.

De acuerdo al vídeo, en un momento especial antes del despegue dos funcionarias de la DINAC dieron una arenga a la selección primero en español y luego en guaraní.

Luego, una voz protocolar dio las instrucciones precisas para el despegue del “November 866”, la aeronave que transporta la ilusión de todo un país. “November 866 autorizado a despegar pista 02, viento en calma. Después de la salida, viraje a la izquierda, directo a la posición Oblom”, ordenó la operadora.

El grito que conmovió a la cabina

Tras la confirmación del piloto, los motores rugieron a plena potencia. Segundos después, la tripulación confirmaba que ya ganaba altura: “En el aire a los 03, izquierda, directo a Buarque, 2026”.

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Fue exactamente en ese instante que la controladora decidió romper el protocolo de comunicación del vuelo. La profesional cerró la transmisión con un mensaje directo a la cabina que retumbó con fuerza: “Dios los bendiga, ani pekyhyje, la raza paraguaya es vencer o morir”.

Las funcionarias de la Dinac que dieron el emotivo mensaje fueron: Karina González, Leyla Ruiz Diaz y Sol Noguer.

El saludo fue recibido con emoción por toda la tripulación que ya está rumbo a Estados Unidos para la Copa Mundial.