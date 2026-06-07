Política
07 de junio de 2026 a la - 07:12

Internas partidarias: abren los locales de votación para elegir candidatos municipales

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Las elecciones internas de este domingo constituyen la segunda ocasión en que los ciudadanos utilizan máquinas de votación y listas desbloqueadas para elegir a sus autoridades locales.Edgardo Romero

Más de 4.661.000 electores están habilitados para participar este domingo en las elecciones internas de partidos, movimientos y alianzas políticas. Los locales de votación abrieron a las 07:00 y permanecerán habilitados hasta las 16:00.

Por ABC Color

Los locales de votación abrieron este domingo a las 07:00 para las elecciones internas simultáneas de partidos, movimientos y alianzas políticas. Un total de 4.661.047 ciudadanos están habilitados para sufragar hasta las 16:00 en todo el país.

La jornada involucra a 32 partidos políticos, 22 movimientos y 214 alianzas. En 263 municipios, los electores definirán las candidaturas para intendencias y juntas municipales de cara a las elecciones generales municipales previstas para el 4 de octubre.

Los resultados de estas internas determinarán quiénes competirán por los cargos de intendente y concejal en los próximos comicios municipales. Los candidatos que resulten electos en octubre asumirán sus funciones en noviembre para el periodo 2026-2031.

Paralelamente, diez partidos políticos renovarán sus autoridades internas, aunque uno de los focos de atención está puesto en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

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Horario de votación y documentos habilitados

El horario de votación se extiende desde las 07:00 hasta las 16:00. Para sufragar, los electores pueden presentar su cédula de identidad vigente o vencida.

A diferencia de otros procesos electorales, no rige veda alcohólica durante la jornada, por lo que está permitido el expendio de bebidas alcohólicas.

TSJE prevé primeros resultados desde las 16:46

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) anunció que los primeros resultados preliminares estarán disponibles desde las 16:46 mediante el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Según la previsión del organismo electoral, los resultados finales podrían conocerse alrededor de las 20:00. El sistema TREP será utilizado por la Asociación Nacional Republicana (ANR) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

La Policía Nacional y el Ministerio Público desplegarán un operativo conjunto durante toda la jornada electoral con el objetivo de recibir denuncias y detectar posibles faltas o delitos electorales.

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Segunda elección municipal con máquinas de votación

Estas internas constituyen la segunda ocasión en que los electores municipales utilizan máquinas de votación y listas desbloqueadas para elegir a sus autoridades locales.

El proceso se desarrolla en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la fiabilidad de las máquinas de votación, tema que ha ocupado parte del debate político previo a la jornada electoral.