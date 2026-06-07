Automovilismo
07 de junio de 2026 a la - 11:05

Máximo Quiles: "Tenía hambre de conseguir esta victoria, la quinta"

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Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM), ganador del Gran Premio de Hungría de Moto3, reconoció que tenía "hambre de conseguir esta victoria, la quinta" de la temporada, y afirmó que está "muy feliz de haberlo logrado".

Por EFE

"Ha sido genial, pues después de Mugello tenía algo de rabia acumulada y este fin de semana he decidido canalizar toda esa energía para trabajar muy concentrado desde el viernes", señaló el líder del campeonato.

"El equipo ha trabajado muchísimo y hemos dado un paso más", dijo Quiles, y añadió: "Las primeras vueltas se me han hecho un poco largas, pero me he puesto a pilotar como si fuera el entrenamiento libre y he disfrutado muchísimo en los cambios de dirección".

No obstante, Quiles destacó que se queda "con mal sabor de boca por la caída del final y la bandera roja", y que espera que "todos los pilotos estén bien".

"Esta semana descansaremos y volveremos con la misma motivación en la siguiente carrera", agregó.