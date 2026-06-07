Automovilismo
07 de junio de 2026 a la - 15:35

Sainz: "Es frustrante terminar el fin de semana así y haber tirado puntos"

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Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que se tuvo que retirar este domingo, a falta de ocho vueltas para meta -al ser golpeado en la bajada de Loews por el alemán Nico Hülkenberg (Audi) y por el argentino Franco Colapinto (Alpine)- del Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito urbano del principado de la Costa Azul que "es frustrante terminar el fin de semana así y tirar puntos".

Por EFE

"Habíamos gestionado bien la carrera y, en líneas generales, tenía un ritmo muy bueno hasta la bandera roja y la posterior resalida", comentó el talentoso piloto madrileño, de 31 años, con cuatro victorias y 29 podios en la Fórmula Uno, en la que afronta su duodécima temporada, la segunda en Williams.

"Siendo sincero, es difícil asimilar el choque en esa curva tras la resalida, pero, por desgracia, no pude hacer nada", explicó Sainz, que, con tres novenos puestos, ocupa ahora el decimocuarto puesto del Mundial, con seis puntos.

"Es frustrante haber acabado así el fin de semana así y haber tirado puntos, sobre todo después de que el equipo haya trabajado tan duro para evolucionar el coche y acercarnos a los puestos de puntuación de una forma más consistente", indicó el español de la escudería de Grove este domingo en Montecarlo.

"Sí, es frustrante, pero intentaremos sacar lo positivo de esto e intentarlo de nuevo en Barcelona", añadió Sainz tras abandonar en Mónaco.