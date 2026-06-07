Sainz: "Es frustrante terminar el fin de semana así y haber tirado puntos"

"Habíamos gestionado bien la carrera y, en líneas generales, tenía un ritmo muy bueno hasta la bandera roja y la posterior resalida", comentó el talentoso piloto madrileño, de 31 años, con cuatro victorias y 29 podios en la Fórmula Uno, en la que afronta su duodécima temporada, la segunda en Williams.

"Siendo sincero, es difícil asimilar el choque en esa curva tras la resalida, pero, por desgracia, no pude hacer nada", explicó Sainz, que, con tres novenos puestos, ocupa ahora el decimocuarto puesto del Mundial, con seis puntos.

"Es frustrante haber acabado así el fin de semana así y haber tirado puntos, sobre todo después de que el equipo haya trabajado tan duro para evolucionar el coche y acercarnos a los puestos de puntuación de una forma más consistente", indicó el español de la escudería de Grove este domingo en Montecarlo.

"Sí, es frustrante, pero intentaremos sacar lo positivo de esto e intentarlo de nuevo en Barcelona", añadió Sainz tras abandonar en Mónaco.