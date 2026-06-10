Motorland Alcañiz volverá a acoger el Gran Premio Aragón de MotoGP 2027

Azcón y el consejero delegado de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, han firmado este miércoles la renovación del contrato, que incluye una vinculación mayor para Motorland, ya que será el único circuito de reserva para cualquier incidencia que se produzca en el calendario entre los años 2028 y 2031.

El circuito alcañizano podrá así ser de nuevo en 2027 el epicentro mundial del motociclismo una vez renovado el acuerdo entre la empresa promotora y el Gobierno de Aragón, que aportará 12 millones de euros al considerarla una inversión "estratégica", ha subrayado Azcón.

No se trata solo de la renovación de un contrato, sino de que Aragón "compite y gana con los mejores", ha añadido Azcón, quien ha subrayado el impacto de acoger un gran premio de MotoGP en Alcañiz, con más de 100.000 aficionados, ocupación del cien por cien de hoteles y restaurantes en la comarca, 500 empleos durante todo el año a jornada completa y 25 millones de los 50 que genera el circuito.

Motorland, ha dicho Ezpeleta, se ha ganado desde 2010 el derecho de acoger un Gran Premio de MotoGP y este 2027 volverá a celebrarlo, pero ha señalado que ante la imposibilidad de que haya más de 22 grandes premios al año, en España, por motivos de seguridad de los pilotos, no puede seguir siendo cuatro -Montmeló (Barcelona), Cheste (Valencia) y Jerez- y el de Alcañiz es el único que no tenía un acuerdo para cinco años.

En todo caso, ha remarcado que todos los equipos de MotoGP están "encantados" con que Alcañiz organice una nueva prueba en 2027.

Aragón, ha enfatizado, ha significado "muchísimo en el mundo de MotoGP" y se ha comprometido a ayudar en todo lo posible a la comunidad, desde Liberty Media, también propietaria de la Fórmula 1, para que más eventos pueda llegar a la región, además de MotoGP.