Fernando Alonso: "Probablemente esta sea mi última carrera en Barcelona"

"Va a ser un fin de semana especial, probablemente mi última carrera en Barcelona en la Fórmula 1, así que gracias a todos. No seré competitivo y no estaré mucho tiempo en la Q1, pero espero que todos puedan disfrutar del fin de semana", ha afirmado el piloto asturiano, de 44 años, que termina contrato a final de temporada.

Así pues, Alonso ha dado a entender que no espera continuar en la competición en 2028, cuando el circuito de Montmeló volverá a acoger un Gran Premio de Fórmula Uno. El trazado catalán se alternará con el belga de Spa-Francorchamps durante los próximos cursos, y estará en el calendario en los años 2028, 2030 y 2032.

"Creo que es mi 23ª vez aquí, la conexión con los aficionados siempre ha sido mágica", ha valorado Alonso, que ha ganado dos carreras de Fórmula Uno en Montmeló, todavía bajo la denominación de Gran Premio de España, en 2006 con Renault -que ha elegido como su mejor recuerdo en Barcelona- y en 2013 con Ferrari.

Preguntado por su futuro, el piloto español ha respondido que no tiene "nada en mente" y que "después del verano" tomará "la decisión de seguir o no" en la competición.

Alonso, que solo ha sumado un punto en las seis carreras de esta temporada tras terminar décimo en Montecarlo el pasado fin de semana, ha explicado que para él "lo más difícil es no ganar carreras y no ser competitivo", y ha admitido que "será difícil puntuar este año", pues "para conseguir cualquier punto" necesitará "la ayuda de los coches de delante".

"Que esta sea la última o no, no me afecta demasiado; estoy en paz con mi carrera. He logrado mucho más de lo que jamás soñé cuando era niño", ha valorado el piloto asturiano, que ha remarcado la "motivación" con la que acudirá a Montmeló.

"La motivación sigue intacta porque creo en mí mismo y confío plenamente en mis capacidades. Al volante de la misma máquina que cualquier otro piloto del mundo, nunca me he sentido inferior. Ni en la Fórmula 1 ni fuera del 'paddock', en muchos otros coches", ha agregado.