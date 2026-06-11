Sainz: "Es una buena oportunidad para analizar cuáles son nuestras debilidades"

Antes del inicio de la prueba que a partir de este viernes se disputará en el Circuito de Barcelona-Cataluña, el piloto madrileño ha reconocido que el trazado catalán no es el que mejor se adapta a las características de los Williams.

"Barcelona será un fin de semana más frustrante para nosotros. Los Williams habitualmente rinden peor en este circuito, por lo que es una buena oportunidad para analizar cuáles son nuestras debilidades", ha reconocido el piloto madrileño.

Sainz ocupa actualmente la decimocuarta posición en la clasificación de pilotos del mundial, con 6 puntos, y viene de retirarse del Gran Premio de Mónaco tras ser golpeado por el alemán Nico Hülkenberg (Audi) y por el argentino Franco Colapinto (Alpine) a ocho vueltas para el final.

"En Mónaco, tuvimos un fin de semana sólido pero no pudimos sumar puntos", ha recordado Sainz, quien, pese a todo, no descarta sumar algún punto en Montmeló, ya que el equipo "está mejorando" cada fin de semana.