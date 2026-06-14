Hamilton logra su primer triunfo con Ferrari, el séptimo en Montmeló

Hamilton, de 41 años, elevó a 106 su propio récord histórico de victorias en la F1 al lograr la primera desde que pilota para Ferrari, la séptima en la pista catalana, donde se impuso por delante de sus compatriotas George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren), que fueron segundo y tercero, respectivamente.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, abandonó, a falta de tres vueltas para meta, una carrera que el español Carlos Sainz (Williams) concluyó duodécimo y en la que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) se tuvo que retirar, por un problema de batería, a falta de quince vueltas para completar las 66 previstas.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó octavo, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) cruzó decimocuarto la meta -en la que el campeón serbio de tenis Novak Djokovic dio el banderazo de llegada-, logrando su mejor resultado de la temporada.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) acabó cuarto, un puesto por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren), una carrera tras la cual Antonelli sigue liderando el Mundial con 156 puntos, pero ahora con 41 de ventaja sobre Sir Lewis, que volvió a ganar, dos años después de que lo hiciese por última vez, en Spa-Francorchamps, al anotarse el Gran Premio de Bélgica.

El otro Red Bull, el del francés Isack Hadjar, acabó sexto, una posición por delante de su compatriota Pierre Gasly, el compañero de Colapinto. En una prueba -la primera del año que no gana Mercedes- en la que también entraron en los puntos los dos Racing Bulls: el neozelandés Liam Lawson fue noveno, un puesto por delante del debutante sueco-británico Arvid Lindblad.

El próximo Gran Premio, el de Austria, se disputará dentro de dos fines de semana en el Red Bull Ring de Spielberg (Estiria).